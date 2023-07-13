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Сегодня, 17:22

Медведев сыграет вторым запуском на Центральном корте в полуфинале Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Стало известно расписание полуфинала Уимблдона среди мужчин.

Полуфинальные встречи пройдут в пятницу, 14 июля. В 15.30 по московскому времени начнется игра между Новаком Джоковичем (Сербия, 2) и Янником Синнером (Италия, 8).

После нее вторым запуском сыграют Даниил Медведев (Россия, 3) и Карлос Алькарас (Испания, 1). Оба матча пройдут на Центральном корте. Российский теннисист провел на нем все свои игры на турнире.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
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