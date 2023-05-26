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Медведев сыграет с Уайлдом в первом круге «Ролан Гаррос», Рублев встретится с Джере

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Стали известны все пары первого круга «Ролан Гаррос». Российский теннисист Даниил Медведева в первом круге встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Андрей Рублев сыграет с сербом Ласло Джере. Карен Хачанов проведет матч с французом Констаном Летьеном, Александр Шевченко — с немцем Оскаром Отте, Аслан Карацев — с австралийцем Алексеем Попыриным.

Испанец Карлос Алькарас встретистя с итальянцем Флавио Коболли.

Матчи первого круга начнутся в воскресенье, 28 мая.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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