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Медведев сыграет с Гарином в четвертом круге Roland Garros

19:21
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с чилийцем Кристианом Гарином в четвертом круге Roland Garros.

В третьем круге Гарин обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:1, 5:7, 6:2, 6:2.

Встреча Медведева и Гарина состоится в воскресенье, 6 июня.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Кристиан Гарин (Чили, 22) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 5:7, 6:2, 6:2

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