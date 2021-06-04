Медведев сыграет с Гарином в четвертом круге Roland Garros
19:21
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с чилийцем Кристианом Гарином в четвертом круге Roland Garros.
В третьем круге Гарин обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:1, 5:7, 6:2, 6:2.
Встреча Медведева и Гарина состоится в воскресенье, 6 июня.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Кристиан Гарин (Чили, 22) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 5:7, 6:2, 6:2
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