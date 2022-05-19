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Сегодня, 20:35

Медведев сыграет против Баниса в первом круге «Ролан Гаррос»

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

19 мая в Париже состоялась жеребьевка мужского «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев сыграет против Факундо Баниса. Аслан Карацев начнет турнир матчем с победителем квалификации. Андрею Рублеву предстоит матч с Сун-Ву Квоном. Противником Карена Хачанова станет победитель квалификации.

Первая ракетка мира Новак Джокович в первом круге сыграет с Йошихито Нишиокой. Соперником Рафаэля Надаля стал Джордан Томпсон.

Александр Зверев и Карлос Алькарас сыграют с победителями квалификаций.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Источник: https://twitter.com/rolandgarros/status/1527337802404225024
Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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