Медведев сыграет на итоговом турнире ATP
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Россиянин Даниил Медведев выступит на итоговом турнире ATP в этом году. Он стал четвертым игроком, который на него квалифицировался. Кроме того, российские теннисисты не выступали на Итоговом турнире в мужском одиночном разряде с 2009 года.
Напомним, во вторник Медведев выиграл у Стэна Вавринки в 1/4 финала US Open.
Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 18 ноября в Лондоне. Призовой фонд составит 8,5 миллиона долларов.
DANIIL IS LOCKED IN ?@DaniilMedwed is the fourth player to qualify for the 2019 Nitto ATP Finals in London ?— ATP Tour (@ATP_Tour) September 3, 2019