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Медведев стал третьим россиянином, победившим на турнире «Большого шлема»

04:10
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Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев стал третьим россиянином, который выиграл турнир «Большого шлема». Ранее это удалось Марату Сафину (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгению Кафельникову (Roland Garros-1996 и AO-1999).

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы