Медведев стал пятым игроком, победившим Джоковича в финале турнира «Большого шлема»
07:52
Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
25-летний россиянин стал пятым игроком, который обыграл Джоковича в финале турнира «Большого шлема».
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году и 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».
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