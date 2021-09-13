Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев стал первым победителем US Open из России за 21 год

02:33

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Первый и последний раз в мужском турнире россияне побеждали в 2000 году: тогда Марат Сафин обыграл Пита Сампраса со счетом 6:4, 6:3, 6:3.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио
11 человек оказались зажаты в салоне упавшего самолета L-410 под Иркутском
В крови погибших в Москве бабушки и внучки нашли следы яда
Названа предварительная причина крушения самолета под Иркутском
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы