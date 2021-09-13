Медведев стал первым победителем US Open из России за 21 год
02:33
Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Первый и последний раз в мужском турнире россияне побеждали в 2000 году: тогда Марат Сафин обыграл Пита Сампраса со счетом 6:4, 6:3, 6:3.
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».
21 years later pic.twitter.com/OVQSY2q4dV— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
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