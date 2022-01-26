Медведев стал четвертым теннисистом, вышедшим в полуфинал на следующем ТБШ после первого титула такого уровня

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4) в матче 1/4 финала Australian Open — 2022.

Таким образом, Медведев стал четвертым теннисистом, вышедшим в полуфинал на следующем турнире «Большого шлема» после первого титула такого уровня.

Ранее это удавалось только американцу Ивану Лендлу, сербу Новаку Джоковичу и британцу Энди Маррею. При этом в финал выходил только Маррей.