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Сегодня, 17:27

Медведев — четвертый теннисист, вышедший в полуфинал на следующем ТБШ после первого титула такого уровня

Медведев стал четвертым теннисистом, вышедшим в полуфинал на следующем ТБШ после первого титула такого уровня
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4) в матче 1/4 финала Australian Open — 2022.

Таким образом, Медведев стал четвертым теннисистом, вышедшим в полуфинал на следующем турнире «Большого шлема» после первого титула такого уровня.

Ранее это удавалось только американцу Ивану Лендлу, сербу Новаку Джоковичу и британцу Энди Маррею. При этом в финал выходил только Маррей.

Источник: https://twitter.com/AnnaK_4ever/status/1486336560731729920
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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