Медведев сравнял счет в матче с Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет четвертьфинального матча US Open против итальянца Янника Синнера — 6:1. Счет в матче стал равный — 1-1.

Второй сет длился 41 минуту. 28-летний россиянин подал 2 раза навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 0 подач навылет, 0 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 3).

Победитель матча сыграет в полуфинале с британцем Джеком Дрейпером, который несколько часов назад выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5, 6:2.