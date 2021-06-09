Медведев сравнил свое выступление на Roland Garros с историей любви
08:49
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в Instagram, посвященный своему вылету с Roland Garros.
«Практически история любви. До следующего года, Roland Garros», — написал Медведев.
В ночь с 8 на 9 июня Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 6:7 (3:7), 5:7) в четвертьфинале Roland Garros.
Для 25-летнего россиянина это выступление стало лучшим в карьере на грунтовом турнире «Большого шлема». До этого Медведеву ни разу не удавалось преодолеть первый раунд Roland Garros.
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