Медведев сравнил свое выступление на Roland Garros с историей любви

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в Instagram, посвященный своему вылету с Roland Garros.

«Практически история любви. До следующего года, Roland Garros», — написал Медведев.

В ночь с 8 на 9 июня Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 6:7 (3:7), 5:7) в четвертьфинале Roland Garros.

Для 25-летнего россиянина это выступление стало лучшим в карьере на грунтовом турнире «Большого шлема». До этого Медведеву ни разу не удавалось преодолеть первый раунд Roland Garros.