Медведев снялся с турнира серии «Masters» в Риме

Даниил Медведев после выхода в 1/2 финала US Open принял решение не принимать участие в турнире серии «Masters» в Риме, сообщает пресс-служба турнира.

Помимо места Медведева, в сетке освободились еще две позиции, которые организаторы держали для полуфиналистов US Open, не входящих в топ посева в Риме (Андрей Рублев и Алекс де Минор).

Старт соревнований в столице Италии запланирован на 14 сентября.

Встреча 1/2 финала Открытого чемпионата США Медведев — Тим состоится в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.