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Сегодня, 15:40

Медведев снова обратился к судье на вышке во время финала Australian Open

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев во время перерыва в четвертом сете в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля снова обратился к судье по поводу поведения болельщиков.

Третий сет выиграл Надаль со счетом 6:4. Первые два сета взял Даниил Медведев — 6:2, 7:6.

«Джон, ты можешь взять управление на себя? Пожалуйста, сделай шаг вперед, скажи это 25 раз, если нужно. Это финал турнира «Большого шлема». Сделай шаг навстречу, они идиоты, «пожалуйста» с ними не работает», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Россиянин попросил арбитра после каждого очка обращаться к фанатам.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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