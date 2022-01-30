Медведев снова обратился к судье на вышке во время финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев во время перерыва в четвертом сете в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля снова обратился к судье по поводу поведения болельщиков.

Третий сет выиграл Надаль со счетом 6:4. Первые два сета взял Даниил Медведев — 6:2, 7:6.

«Джон, ты можешь взять управление на себя? Пожалуйста, сделай шаг вперед, скажи это 25 раз, если нужно. Это финал турнира «Большого шлема». Сделай шаг навстречу, они идиоты, «пожалуйста» с ними не работает», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Россиянин попросил арбитра после каждого очка обращаться к фанатам.