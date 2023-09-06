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Медведев — Рублев: время начала и прямая трансляция матча US Open

Матч четвертьфинала US Open-2023 Медведев — Рублев начнется примерно в 20.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с восьмым номером мирового рейтинга из России Андреем Рублевым в матче четвертьфинала турнира US Open мужского одиночного разряда 6 сентября, в среду. Их игра начнется около 20.30 по московскому времени.

На своем сайте «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния турнира «Большого шлема» Медведев — Рублев.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча Медведев — Рублев можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 27-летний Медведев победил австралийца Алекса Де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) в 1/8 финала US Open-2023, а 25-летний Рублев оказался сильнее британца Джека Дрейпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

US Open: расписание и результаты 6 сентября — битва Рублева и Медведева, Зверев — Алькарас

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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