Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с восьмым номером мирового рейтинга из России Андреем Рублевым в матче четвертьфинала турнира US Open мужского одиночного разряда 6 сентября, в среду. Их игра начнется около 20.30 по московскому времени.

На своем сайте «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния турнира «Большого шлема» Медведев — Рублев.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча Медведев — Рублев можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 27-летний Медведев победил австралийца Алекса Де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) в 1/8 финала US Open-2023, а 25-летний Рублев оказался сильнее британца Джека Дрейпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

US Open: расписание и результаты 6 сентября — битва Рублева и Медведева, Зверев — Алькарас