Медведев раздает автографы после поражения от Надаля. Видео

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале US Open от испанца Рафаэля Надаля раздал автографы болельщикам. В середине турнира американская публика освистывала его, но впоследствии первая ракетка России извинился.

Продолжительность противостояния составила 4 часа и 54 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, у его соперника — 5.

Для Медведева это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. В обновленном рейтинге ATP он поднимется на четвертую позицию.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...