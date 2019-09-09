Медведев раздает автографы после поражения от Надаля. Видео
05:20
Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале US Open от испанца Рафаэля Надаля раздал автографы болельщикам. В середине турнира американская публика освистывала его, но впоследствии первая ракетка России извинился.
Still making time for the fans ???— ATP Tour (@ATP_Tour) September 9, 2019
?: @usopen | @DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/dcP3IIFheX
Продолжительность противостояния составила 4 часа и 54 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, у его соперника — 5.
Для Медведева это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. В обновленном рейтинге ATP он поднимется на четвертую позицию.
Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...