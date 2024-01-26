Медведев рассказал об ожиданиях от матча с Синнером в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с итальянцем Янником Синнером в финале Australian Open.

В полуфинале 27-летний россиянин обыграл в пяти сетах немца Александра Зверева (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3). Синнер в этой стадии победил серба Новака Джоковича (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3).

«Синнер впечатляет. Против Рублева он отыгрался со счета 1:5 на тай-брейке. 6:1 и 6:2 против Джоковича, который не проигрывал здесь ни одного полуфинала. Очень впечатляюще. Мне нужно хорошо восстановиться и постараться быть готовым на 100 процентов в воскресенье. Надеюсь, вам, ребята, понравится и у нас получится отличное шоу», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.