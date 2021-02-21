Медведев рассказал о своих отношениях с Джоковичем

Финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису Даниил Медведев рассказал о своих отношениях с сербом Новаком Джоковичем.

«Не помню, в каком это было году, но я готовился к турниру в Минске, а он — к Монреалю или Торонто — точно не помню — сразу после победы на «Уимблдоне». Он хотел потренироваться с кем-то в Монако, а я был там.

Я постоянно слышу в СМИ, что он плохой парень. Он опоздал (смеется) — и это единственный негатив, что я помню. Он был суперпозитивным.

Как я говорил, я очень стеснялся, старался просто отбивать мячи, не ошибаться, разумеется, очень нервничал — игра с первой ракеткой. Он был суперприветливым, больше нечего сказать. С тех пор были и другие истории. Он всегда очень приветливо со мной общался, и это помогло мне обрести уверенность», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах — 5:7, 2:6, 2:6.

Для Джоковича победа стала 18-й на турнирах «Большого шлема» (9 — в Австралии). По этому показателю первая ракетка мира ступает только Федереру и Надалю — по 20 побед у каждого.