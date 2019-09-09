Медведев рассказал, о чем говорил с Надалем после игры

Россиянин Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале US Open (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) рассказал, о чем говорил со своим соперником после игры.

— Всего уже не помню. Я поздравил его, — цитирует Медведева официальный сайт турнира. — Он поздравил меня с прекрасной неделей и сказал, что я отличный игрок. Я ответил ему тем же. Также я сказал, что в «Большой тройке» в них потрясающая конкуренция.

Кроме тогло, я пожелал ему удачи в борьбе за первое место в этой борьбе. У них правда невероятная борьба. За этим очень интересно следить.