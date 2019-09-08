Медведев рассказал, как он будет реагировать на свист болельщиков

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, как бы он отреагировал на свист болельщиков. В финале US Open россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

— Как я бы я отреагировал, если бы меня вновь стали освистывать? Я был бы удивлен, но мне пришлось бы собрать всю энергию и идти с ней дальше, — цитирует россиянина Tennis World USA. — Как я уже говорил, я не горжусь тем, что я сделал. Работаю над тем, чтобы этого больше никогда не было. Но, как я уже говорил в Цинциннати и Монреале, такие вещи иногда со мной случаются. Я спрашиваю себя, почему это происходит со мной. У меня много ответов, и я постараюсь больше так не делать.

Матч Медведев — Надаль начнется в 23.00 по московскому времени.