Медведев рассказал, где хотел бы видеть статую в свою честь

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, где хотел был видеть статую в свою честь. 27 мая на Roland Garros провели церемонию, на которой открыли статую Рафаэля Надаля, который 13 раз выигрывал турнир.

«В России. Легко было ответить, потому что это моя родная страна. Конечно, в том случае, если мне удастся добиться чего-то выдающегося. Пока я не сделал ничего такого, чтобы в мою честь установили памятник. Я должен стараться больше.

В таком случае я был бы горд, если бы где-то в России стоял мой памятник. Лучше, конечно, в Москве, но это тяжелее», - приводит слова Медведева Asapsports.

Roland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня. В первом круге Медведев сыграет против Александра Бублика из Казахстана.