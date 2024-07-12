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Сегодня, 21:34

Медведев рассказал, что сказал судье в матче с Алькарасом

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что сказал судье в полуфинальном матче Уимблдона с Карлосом Алькарасом.

«Я не был уверен, что был второй отскок, мне кажется его не было. Но там есть предыстория. Однажды на «Ролан Гаррос» я проиграл Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. И я подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев проиграл испанцу в полуфинальном матче Уимблдона со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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