Медведев — о матче с Кецмановичем: «Не знаю, что с ним случилось. Я играл хорошо, доволен собой»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос» после отказа серба Миомира Кецмановича продолжать матч.

«Не знаю, что с ним случилось. Когда он вызвал доктора, я подумал, что, может, матч так и закончится. Я играл хорошо, доволен собой и хотел бы продолжать так играть, я много работал над ментальностью, укороченными ударами.

Что касается нового тренера, сейчас сложно: когда я говорю Жиль, окликаются оба, это немного странная ситуация. Мы немного поговорили, решили поработать вместе. Может, он добавит что-то в игру, подсказывает что-то тактическое. Все знали, что с Жилем Сервара я работаю почти с самого начала, посмотрим, может, что-то удастся привнести Симону", — сказал Медведев после матча.

Кецманович отказался продолжать встречу во втором сете при счете 1:6, 0:5. Также серб во втором сете брал медицинский тайм-аут. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Медведев вышел в третий круг, где встретится с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).