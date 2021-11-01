Медведев прокомментировал ситуацию с вакцинацией для участия на турнире в Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу ситуации с вакцинацией, без которой его не допустят до участия в Открытом чемпионате Австралии.

«Если ты играешь в Австралии — у тебя есть вакцина. Я хочу сыграть в Австралии, но точно не могу сказать, увидите ли вы меня там. Посмотрим в январе», — цитирует Медведева в Twitter журналист Адам Эддикотт.

Турнир в Австралии пройдет с 17 по 30 января.