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Медведев прокомментировал ситуацию с вакцинацией для участия на турнире в Австралии

Медведев высказался о ситуации с вакцинацией для участия на турнире в Австралии
10:40
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу ситуации с вакцинацией, без которой его не допустят до участия в Открытом чемпионате Австралии.

«Если ты играешь в Австралии — у тебя есть вакцина. Я хочу сыграть в Австралии, но точно не могу сказать, увидите ли вы меня там. Посмотрим в январе», — цитирует Медведева в Twitter журналист Адам Эддикотт.

Турнир в Австралии пройдет с 17 по 30 января.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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