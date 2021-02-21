Медведев прокомментировал поражение от Джоковича в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от серба Новака Джоковича в финале Australian Open поблагодарил соперника и организаторов соревнований.

«Трудно говорить, когда проиграл в финале турнира «Большого шлема», — отметил Джокович после матча. — Мои поздравления Новаку и всей его команде. Девять титулов — это впечатляет. У меня нет слов. Хочу рассказать маленькую историю. Первый раз я потренировался с Джоковичем, когда был 500-й ракеткой мира, а он уже выиграл Уимблдон.

Думал, что он не будет со мной даже разговаривать. Но он со мной общался как с другом. Он действительно прекрасный человек и прекрасный спортсмен.