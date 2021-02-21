Медведев прокомментировал поражение от Джоковича в финале Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от серба Новака Джоковича в финале Australian Open поблагодарил соперника и организаторов соревнований.
«Трудно говорить, когда проиграл в финале турнира «Большого шлема», — отметил Джокович после матча. — Мои поздравления Новаку и всей его команде. Девять титулов — это впечатляет. У меня нет слов. Хочу рассказать маленькую историю. Первый раз я потренировался с Джоковичем, когда был 500-й ракеткой мира, а он уже выиграл Уимблдон.
Думал, что он не будет со мной даже разговаривать. Но он со мной общался как с другом. Он действительно прекрасный человек и прекрасный спортсмен.
Конечно, спасибо мой команде и тренеру. Три последних месяца получились сложными, были непростые условия. Спасибо, что были со мной.
Теннисисты были недовольны карантином. Однако сейчас, стоя с трофеем финалиста, понимаешь, что турнир мог вообще не произойти. Поэтому очень благодарен организаторам за все меры.
Спасибо зрителям. Хотел сделать этот матч дольше, показать больше шоу, но сегодня не получилось. Тем не менее спасибо за вашу энергию и поддержку".
Медведев проиграл Джоковичу финал Australian Open. Россиянин не взял ни одного сета
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