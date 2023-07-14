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Сегодня, 23:19

Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона — 3:6, 3:6, 3:6.

«Мои мысли? Трудно сказать, потому что он сыграл хорошо. Я чувствую, что сыграл не так уж плохо. Наверняка мог сыграть лучше. Немного лучше подавать. Но это был не ужасный матч.

Карлос — очень сильный игрок. Я бы сказал, что в целом, его стоит сравнивать с большой тройкой, они потрясающие, они выиграли так много турниров «Большого шлема», так много матчей. Он похож на них. Ему все еще 20 лет. Он уже выиграл один турнир «Большого шлема». Играет великолепно. Был номером один много-много недель», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В финале Уимблдона Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдет в воскресенье, 16 июля.

 

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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