Медведев — о матче с Фучовичем: «Было сложно. Мартон хорошо играет на траве, а я еще недостаточно хорош»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свой выход в четвертый круг Уимблдона. В третьем круге он обыграл венгра Мартона Фучовича — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

«Был сложный матч. Мартон хорошо играет на траве, а я еще недостаточно хорош. Мы давно знаем друг друга и провели несколько упорных встреч. Счастлив, что сегодня после неудачного первого сета я смог перестроиться и принимать верные решения. Поддерживала ли меня публика? Да, поддержка нравится всем. Но она всегда лучше переживает за того, кто проигрывает, это нормально», — сказал Медведев после выхода в четвертый круг.

За выход в четвертьфинал третья ракетка мира сыграет с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США).