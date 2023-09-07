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Медведев о победе над Рублевым: «Было так жарко, что в конце первого сета я не видел мяч»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублевым (6:4, 6:3, 6:4) в четвертьфинале US Open-2023, а также оценил погодные условия во время игры.

По ходу встречи Медведев жаловался на жару и дважды брал медицинский тайм-аут, чтобы использовать ингалятор из-за проблем с дыханием.

«Да, это, пожалуй, самые сложные погодные условия для меня. Сложнее всего было тут и на Олимпиаде в Токио. Единственный плюс в таких условиях — страдают оба, если это можно назвать плюсом. Нам обоим было трудно. Сегодня у меня были взлеты и падения, но... В конце первого сета я уже буквально не видел мяч, играл уже по ощущениям. Иногда так же было и у Андрея. Иногда я думал: «Так, похоже, он больше не может бегать за мячом по всей площадке», и начинал гонять его, а он везде успевал! Я думал: «Черт, да когда он уже устанет?». Ну, вообще, мы оба были уставшими на протяжении всего матча. Очень тяжелые условия, очень тяжелая победа.
Я знаю, что Рублев никогда не сдается, но штука в том, что я тоже никогда не сдаюсь, и он знает об этом. Кажется, в третьем сете он был пару раз близок к тому, чтобы выиграть партию, я думал: «Что ж, хотя бы будет 10-минутный перерыв». Я с нетерпением ждал, когда смогу пойти и встать под холодный душ, и вот что я знаю о холодном душе: после него тебе или хорошо, или у тебя блокируется все тело. Но мне уже было неважно, я просто хотел попасть под холодный душ, а что будет потом — не волновало. К счастью, мне не пришлось проверять», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В полуфинале US Open Медведев сыграет против победителя матча Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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