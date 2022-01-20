Медведев прокомментировал победу над Кирьосом во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2) во втором круге Australian Open.

«Я собирался выиграть этот матч, рад, что мне удалось это сделать. Игра получилась веселой, мы оба мощно подавали. Во втором и четвертом сетах я смог принимать чуть лучше, хорошо, что это происходило в очень важные моменты. Я хочу играть в свой лучший теннис и выполнять хорошие удары. Надеюсь, что этого хватит, чтобы достичь чего-то большого», — приводит официальный сайт ATP слова Медведева.

В третьем круге Australian Open Медведев встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.