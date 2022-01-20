Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:48

Медведев прокомментировал победу над Кирьосом во втором круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2) во втором круге Australian Open.

«Я собирался выиграть этот матч, рад, что мне удалось это сделать. Игра получилась веселой, мы оба мощно подавали. Во втором и четвертом сетах я смог принимать чуть лучше, хорошо, что это происходило в очень важные моменты. Я хочу играть в свой лучший теннис и выполнять хорошие удары. Надеюсь, что этого хватит, чтобы достичь чего-то большого», — приводит официальный сайт ATP слова Медведева.

В третьем круге Australian Open Медведев встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/kyrgios-medvedev-australian-open-2022-thursday
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Ник Кирьос
0
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Собкин о матче Медведева против Кирьоса: «Сомнений в победе Дани не было»

«Проявите уважение!» Медведев призвал болельщиков не мешать во время интервью после победы над Кирьосом
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости