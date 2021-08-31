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Медведев прокомментировал победу над Гаске в первом круге US Open

09:09
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы над французом Ришаром Гаске (6:4, 6:3, 6:1) в первом круге US Open подвел итоги встречи.

«На корте была сильная влажность и довольно жарко. Из-за счета может показаться, что матч был простой, однако мы играли два часа, — цитирует Медведева официальный сайт турнира. — Первые два сета прошли в напряженной борьбе. В физическом плане в третьем сете я был не так хорош, поэтому лучше было побеждать в первых двух, прежде чем начать испытывать проблемы.

У меня остались как хорошие, так и неприятные воспоминания о выступлении здесь в 2019 году. Надеюсь, в этот раз останутся лишь хорошие. Я просто постараюсь выиграть как можно больше матчей».

Следующим соперником Даниила будет немец Доминик Кепфер.

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