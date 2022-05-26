Медведев прокомментировал победу над Джере во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Ласло Джере из Сербии во втором круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4, 6:3).

«Сегодня, честно говоря, Ласло лучше играл на грунте. Но мне удалось навязать борьбу и попасть мячом в корт на один раз больше, чем он. Это был очень тяжелый матч. Но я рад победить.

Я старался сделать так, чтобы он чаще проводил розыгрыши. Он либо ошибался, либо делал виннерс. Я не чувствовал уверенности в третьем сете. Я сделал лишь один брейк, а один брейк — это ничто. Я старался оставаться сосредоточенным и бороться за каждое очко", — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В следующем раунде Медведев сыграет с Миомиром Кецмановичем.