30 июня, 16:11

Медведев прокомментировал неудобный стиль игры соперника на Уимблдоне-2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

В матче первого круга Уимблдона-2025 Даниил Медведев, девятая ракетка мира, высказался о стиле игры его соперника из Франции Бенжамена Бонзи. В конце первого сета Медведев отметил, что его визави играет неудобным для него образом — так, как он еще не играл. После этого Бонзи реализовал сетбол и повел в матче.

«Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает сыграть так один раз», — сказал Медведев во время матча.

Затем Медведев выиграл второй сет, но не смог довести встречу до победы в третьем сете. В конце третьего сета на тай-брейке он бросил ракетку на землю. Сейчас в Лондоне идет четвертый сет, который может стать для Медведева последним на этом турнире.

Теннис
Даниил Медведев
  • oykc

    А можно подробнее про неудобный образ игры Бонзи. Теннисисты уже встречались два раза в 2017г, и как я понял неудобный образ игры был применён сегодня впервые, с которым он никогда не сталкивался. =)

    30.06.2025

    Соболенко выиграла в первом круге Уимблдона

