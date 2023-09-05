Медведев — о матче с Рублевым: «Обычно у нас отличный уровень во время наших встреч»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинала US Open с соотечественником Андреем Рублевым.

«Рублев отличный игрок. В прошлый раз мне удалось победить. Он обыгрывал меня, по-моему, уже два раза. Обычно у нас отличный уровень во время наших матчей. Так что будет здорово сделать это», — сказал Медведев в интервью после матча.

Медведев и Рублев 8 раз встречались между собой. На данный момент счет 6-2 в пользу Медведева.