Медведев проиграл третий сет против Синнера в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл третий сет четвертьфинального матча US Open против итальянца Янника Синнера — 1:6. Итальянский спортсмен после трех сетов впереди — 2-1.

Третий сет длился 31 минуту. 28-летний россиянин 2 раза подал навылет и допустил 1 двойную ошибку. На счету его соперника 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Победитель матча сыграет в полуфинале с британцем Джеком Дрейпером, который несколько часов назад выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5, 6:2.