Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

Россиянин Даниил Медведев в финале US Open проиграл испанцу Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 4 часа и 54 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, у его соперника — 5.

Для Медведева это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. В обновленном рейтинге ATP он поднимется на четвертую позицию.

Надаль в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Это его четвертый титул на Открытом чемпионате США.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4