Медведев продлил победную серию до 19 матчей подряд во всех турнирах

Россиянин Даниил Медведев 17 февраля в четвертьфинале Australian Open обыграл соотечественника Андрея Рублева в трех сетах (7:5, 6:3, 6:2) и пробился в 1/2 финала турнира.

Этот выигрыш стал для 25-летнего россиянина 19-м подряд. В последний раз Медведев уступал 12 сентября 2020 года в полуфинале Открытого чемпионата США австрийцу Доминику Тиму — 2:6, 6:7, 6:7.

После этого Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, Итоговый турнир года, ATP Cup и сейчас вышел в полуфинал Australian Open.

Сам Медведев после матча с Рублевым заявил, что это была едва ли не лучшая его игра на турнире.

«Сегодня и у меня, и у Рублева стояла задача выйти в полуфинал турнира, и я рад, что мне это удалось. Наверное, это был мой лучший матч в году», — сказал Медведев во время флеш-интервью.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.