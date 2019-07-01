Медведев пробился во второй круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона. В матче первого раунда он обыграл итальянца Паоло Лоренци – 6:3, 7:6(7:2), 7:6(7:2). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

В другом матче дня канадец Милош Раонич переиграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана – 7:6(7:1), 6:4, 6:2, а поляк Хуберт Хуркач выиграл у серба Душана Лайовича – 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" WimbledonОбщий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 11) – Паоло Лоренци (Италия) – 6:3, 7:6(7:2), 7:6(7:2)

Милош Раонич (Канада, 15) – Праджнеш Гуннесваран (Индия) – 7:6(7:1), 6:4, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша) - Душан Лайович (Сербия, 32) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:4