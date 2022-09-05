Медведев потеряет первую строчку в рейтинге ATP по завершении US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала US Open уступил австралийцу Нику Кирьосу — 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6.

Таким образом, Медведев по окончании Открытого чемпионата США потеряет звание первой ракетки мира. На лидерство в рейтинге претендуют испанцы Рафаэль Надаль (3-й) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).

В четвертом круге Надаль встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, Алькарас сыграет против Марина Чилича из Хорватии, а Рууд в четвертьфинале встретится с итальянцем Маттео Берреттини.