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5 сентября, 05:42

Медведев потеряет первую строчку в рейтинге ATP по завершении US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала US Open уступил австралийцу Нику Кирьосу — 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6.

Таким образом, Медведев по окончании Открытого чемпионата США потеряет звание первой ракетки мира. На лидерство в рейтинге претендуют испанцы Рафаэль Надаль (3-й) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).

В четвертом круге Надаль встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, Алькарас сыграет против Марина Чилича из Хорватии, а Рууд в четвертьфинале встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
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