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Медведев после трех сетов проигрывает 418-й ракетке мира на Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл два сета подряд в матче против тайца Касидита Самрея в первом круге Australian Open-2025.

После трех сетов 28-летний россиянин уступает 418-й ракетке мира — 6:2, 4:6, 3:6. Чтобы выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии Медведеву нужно выиграть два следующих сета.

Медведев ранее трижды выходил в финал Australian Open — в 2021, 2022 и 2024 годах, но уступил во всех трех решающих матчах.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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