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Сегодня, 18:10

Медведев: «После матча я спросил Надаля: «Ты вообще устал?»

Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об усталости после финала Открытого чемпионата Австралии.

В решающем матче победу в пяти сетах одержал испанец Рафаэль Надаль. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.

«Хочу поздравить Рафу, то, что он сделал — это потрясающе. После матча я спросил его: «Ты вообще устал?»

Я думал, что ты устанешь, и ты чуть-чуть устал, но этого тебе было достаточно. Ты потрясающий чемпион», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Испанский теннисист превзошел серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера и стал первым теннисистом, выигравшим 21 турнир «Большого шлема».

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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