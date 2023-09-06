Медведев попросил ингалятор во второй раз за матч с Рублевым

Даниил Медведев во второй раз за четвертьфинальный матч US Open против Андрея Рублева попросил медицинскую помощь.

Даниил взял медицинский тайм-аут в третьем сете при счете 1:2 в пользу Рублева перед геймом на подаче Андрея. Медведев попросил ингалятор из-за проблем с дыханием на фоне жары. После этого Даниил выиграл гейм на подаче соперника.

Медведев уже использовал ингалятор в матче с Рублевым во время второго сета.

Даниил Медведев выиграл два первых сета (6:4, 6:3). Победитель матча Медведев — Рублев встретится в полуфинале US Open-2023 с победителем игры Карлос Алькарас — Александр Зверев.