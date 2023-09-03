В 2023-м Медведев выиграл 97,7 процента матчей после победы в первом сете — это лучший результат сезона

В этом сезоне россиянин Даниил Медведев выиграл 97,7 процента матчей, в которых побеждал в первом сете. Общий счет в таких играх составляет 43-1.

По этому показателю третья ракетка мира является лидером среди всех игроков ATP тура (минимум 10 матчей).

В третьем круге US Open россиянин обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (6:2, 6:2, 7:6 (8:6). За выход в четвертьфинал Медведев встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.