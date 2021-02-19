Медведев поделился ожиданиями от встречи с Джоковичем в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев 19 февраля поделился ожиданиями от встречи с сербом Новаком Джоковичем в финале Australian Open.

«Я не вижу разницы между АО и другими турнирами. Мне нравятся эти корты, я люблю в принципе хард. Игра против Новака — это всегда непросто. Он мне не позволит выиграть большое количество мячей. Это будет большой финал, постараюсь сыграть как можно лучше. Новак 8 раз был в финале на АО — и ни разу не проиграл. Он один из великой тройки вместе с Надалем и Федерером. Но у меня есть опыт побед над ним, жду финала!» — сказал Медведев во время флэш-интервью.

19 февраля Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5) в полуфинале Australian Open. Финал Медведев — Джокович состоится в воскресенье, 21 февраля.

Медведев — в финале Australian Open! Даниил победил Циципаса. Как это было