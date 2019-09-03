Медведев победил Вавринку и вышел в полуфинал US Open!

Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/2 финала US Open. В матче 1/4 финала пятая ракетка мира в четырех сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку, «посеянного» под номером 24. Партия продолжалась 2 часа 33 минуты.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча между 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером и болгарином Григором Димитровым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1