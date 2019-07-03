Медведев победил Попырина и вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев обыграл Алексея Попырина из Австралии в матче второго круга Уимблдона. 11-я ракетка турнира в третьем круге встретится с Давидом Гоффеном из Бельгии, который взял верх над Жереми Шарди.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 11) - Алексей Попырин (Австралия, Q) - 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4

Райлли Опелка (США) - Стэн Вавринка (Швейцария, 22) - 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 8:6

Давид Гоффен (Бельгия, 21) - Жереми Шарди (Франция) - 6:2, 6:4, 6:3

Иржи Веселы (Чехия, Q) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4

Бенуа Пэр (Франция, 28) - Миомир Кецманович (Сербия) - 7:6 (7:5), 6:4 отказ 2-го игрока