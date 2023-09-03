Медведев отыгрался с 1:5 в третьем сете матча с Баэсом на US Open

Россиянин Даниил Медведев отыгрался в третьем сете матча с аргентинцем Себастьяном Баэсом в третьем круге US Open.

Третья ракетка мира уступал 1:5, но смог сравнять счет. Перед камбэком Медведев взял медицинский перерыв.

После возвращения в игру россиянин отыграл 4 брейка соперника на своей подаче, а затем реализовал единственный брейк-пойнт на подаче Баэса.

Первые два сета Медведев выиграл — 6:2, 6:2.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.