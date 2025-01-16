Медведев отказался от пресс-конференции после вылета с Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев отказался посетить пресс-конференцию после вылета с Australian Open — 2025, сообщает журналист Бен Ротенберг.

По информации источника, организаторы запланировали мероприятие на 3:30 утра по местному времени.

В матче второго круга турнира «Большого шлема» 28-летний спортсмен уступил 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). Встреча длилась 4 часа 53 минуты.

По итогам выступления на Australian Open Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга ATP впервые с марта 2023 года.