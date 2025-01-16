Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:20

Медведев отказался от пресс-конференции после вылета с Australian Open

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев отказался посетить пресс-конференцию после вылета с Australian Open — 2025, сообщает журналист Бен Ротенберг.

По информации источника, организаторы запланировали мероприятие на 3:30 утра по местному времени.

В матче второго круга турнира «Большого шлема» 28-летний спортсмен уступил 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). Встреча длилась 4 часа 53 минуты.

По итогам выступления на Australian Open Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга ATP впервые с марта 2023 года.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Читайте также
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Медведев отмучился в Мельбурне. Наши лучшие теннисисты пока не готовы к сезону
Селиваненко — о вылете Медведева с AO-2025: «Очередное подтверждение того, что следующее поколение уже пришло»
Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: матчи Алькараса и Джоковича в третьем круге и другие
Тина — о победе над Медведевым: «Я надеялся, что дело не дойдет до тай-брейка в пятом сете»
Медведев покинет топ-5 рейтинга АТР после вылета с Australian Open во втором круге
Буйства Медведева в кошмарном матче Мельбурна: швырнул ракетку, оскорбил болельщика — и сенсационно вылетел
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Селиваненко — о вылете Медведева с AO-2025: «Очередное подтверждение того, что следующее поколение уже пришло»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости