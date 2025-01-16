Медведев отдал только один гейм Тиену в четвертом сете матча Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев за 27 минут обыграл американца Лернера Тиена в четвертом сете матча Открытого чемпионата Австралии-2025.

Партия завершилась со счетом 6:1 в пользу пятой ракетки мира.

Медведев сравнял счет по сетам. Первые две партии остались за 19-летним американцем — 3:6, 6:7 (4:7). Третий сет выиграл россиянин — 7:6 (10:8).

Победитель матча встретится в третьем круге с французом Корентеном Муте.