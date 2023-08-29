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Сегодня, 20:28

Медведев отдал сопернику два гейма в трех сетах и вышел во второй круг US Open

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев разгромно победил венгра Аттилу Балажа в первом круге US Open — 6:1, 6:1, 6:0. Матч длился 1 час 18 минут.

3-я ракетка мира за игру сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. У его соперника 5 двойных ошибок.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между австралийцами Максом Перселлом и Кристофером О`Коннеллом.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаж (Венгрия) — 6:1, 6:1, 6:0

Фелипе Мелигени Родригес Алвес (Бразилия, Q) — Джеймс Дакуорт (Австралия, LL) — 6:4, 7:6 (13:11), 6:3

Артур Риндеркнех (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
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