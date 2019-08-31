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Медведев оштрафован на 9 тысяч долларов за поведение на US Open

21:32
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Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 9 тысяч долларов по итогам матча 3-го круга US Open против Фелисиано Лопеса.

31 августа. Нью-Йорк. Даниил Медведев показал неприличный жест болельщикам во время матча с Фелисиано Лопесом.Медведев победил и устроил скандал. Даниилу грозит штраф и ненависть американцев

В первом сете Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение. Он выхватил полотенце из рук болбоя, затем запустил ракетку в сторону арбитра на вышке и высказал ему претензии.

За некорректное поведение Медведева освистали болельщики, а он им в ответ показал средний палец.

Медведев победил Лопеса со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 и встретится с Домиником Кепфером.

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