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Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

10 сентября 2020, 00:26
9 сентября. US Open. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева. Фото USA Today Sports
9 сентября. US Open. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева. Фото USA Today Sports
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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале US Open обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча длилась 2 часа 27 минут. Медведев 16 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки. Рублев сделал 10 эйсов, совершил одну двойную ошибку.

В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия) — Доминик Тим (Австрия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 10) — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5)

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